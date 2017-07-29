Скоєне ще на початку року вбивство пенсіонерки розкрила поліція Черкащини

Тіло жінки похилого віку було виявлено в січні цього року у власному будинку в одному із сіл Монастирищенського району. Проведеними тривалими слідчо-оперативними заходами встановлено особу причетну до вбивства. Її причетність підтверджено результатами чисельних експертиз.

В січні цього року до чергової частини Монастирищенського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в одному із сіл району на веранді будинку виявлено господарку без ознак життя. Як було з’ясовано в результаті експертизи причиною смерті стали чисельні удари в область голови тупим предметом.

Працюючи над розкриттям даного кримінального правопорушення, поліцейські з’ясували, що до вчинення вбивства може бути причетна 53-річна сусідка потерпілої, яка веде аморальний спосіб життя. Жінка в день вбивства розрахувалася в місцевому магазині грошовими купюрами, на яких були сліди крові, в подальшому експертиза підтвердили, що кров належить потерпілій.

Під час проведення слідчих дій та санкціонованого обшуку в будинку підозрюваної правоохоронці вилучили одяг зі слідами крові та молоток, яким, відповідно до результатів експертиз і було нанесено смертельні удари.

Наразі жінці оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого пунктом 6 частини 2 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області