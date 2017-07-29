У Херсоні закінченого рецидивіста засуджено за вбивство інваліда

На рахунку 43-річного зловмисника 10 фактів крадіжок, грабежів, розбійних нападів та нанесення тяжких тілесних ушкоджень, які він скоїв упродовж кількох місяців 2015 року в Херсоні.

Жертвами стали чоловіки та жінки, у яких він відбирав сумки, гроші та мобільні телефони. 50-річний чоловік-інвалід, якого нападник сильно побив і відібрав особисті речі, помер від тілесних ушкоджень.



Зловмисник виявився неодноразово судимим за крадіжки та грабежі. В Херсоні він обирав жертв на зупинках, на приміській автостанції та на території залізничного вокзалу.



На вокзалі раніше судимий викрадав сумки з речами, поки їх власники відволікались. На зупинках чоловік бив жертв та силою відбирав речі. Останнього потерпілого, чоловіка-інваліда, раніше судимий запримітив у кафе.

Зловмисник побачив, що у відвідувача є гроші. Він дочекався, коли той вийде з приміщення, наздогнав його, сильно побив, після чого відібрав мобільний телефон і 400 гривень. Потерпілий через добу помер від триманих ушкоджень.



Поліцейські затримали зловмисника, під час санкціонованого обшуку у нього вдома вилучили частину речей заявників.



Були відкриті кримінальні провадження за ч.2 ст.185 Кримінального кодексу України «Крадіжка», ч.2 ст.186 КК України «Грабіж», ч.4 ст.187 КК України «Розбій» та ч.2 ст.121 КК України «Умисне тяжке тілесне ушкодження».



Згідно з вироком Суворовського районного суду чоловіка визнано винним у скоєних злочинах та призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 12 років з конфіскацією майна.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області

