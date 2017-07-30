На Рівненщині грабіжник-рецидивіст ледь не задушив пенсіонера

Правоохоронці встановили, що близько 10 години у дворі багатоповерхівки 62-річний мешканець Дубенського району зняв кошти у банкоматі.

За кілька хвилин чоловік зустрів свого знайомого та вони вирішили випити алкоголю.



Під час розмови 42-річний знайомий повалив на землю пенсіонера та, тримаючи його за горло, витягнув із кишені тисячу гривень. Заволодівши грішми, зловмисник утік із місця злочину.

Про скоєне потерпілий одразу повідомив на «102».

Вже за півгодини співробітники Дубенського відділу поліції розшукали грабіжника. Правоохоронці встановили, що він неодноразово судимий за корисливі злочини та провів близько шести років за ґратами.

В рамках кримінального провадження, відкритого за частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України, зловмисника помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі повідомили йому про підозру у скоєнні грабежу та вже звернулися до суду із клопотанням про арешт затриманого на час розслідування.

Скоєний злочин може коштувати 42-річному дубенчанину ще шість років волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області