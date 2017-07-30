У Дніпрі поліцейські затримали підозрюваного у стрілянині з балкону

Близько 22-ї години У Дніпрі на спецлінію 102 надійшов виклик. Жінка повідомляла, що поряд зі своїм будинком на вул. Немировича-Данченка вона чула постріли.

Патрульний екіпаж вирушив на місце події аби перевірити інформацію.

Прибувши за вказаною адресою поліцейські поспілкувалися із заявницею та очевидцями. Ті вказали на те, що стрілянина начебто велася з одного з балконів квартири в будинку неподалік.

Патрульні пішли до вказаного приміщення. Двері охоронцям порядку відчинив 36-річний мешканець квартири. За його словами, щодо факту стрілянини він нічого не чув і не бачив.