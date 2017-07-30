У Дніпрі поліцейські затримали підозрюваного у стрілянині з балкону

У Дніпрі поліцейські затримали підозрюваного у стрілянині з балкону

23:00 30.07.2017
У Дніпрі поліцейські затримали підозрюваного у стрілянині з балкону

Близько 22-ї години У Дніпрі на спецлінію 102 надійшов виклик. Жінка повідомляла, що поряд зі своїм будинком на вул. Немировича-Данченка вона чула постріли.

Патрульний екіпаж вирушив на місце події аби перевірити інформацію.

Прибувши за вказаною адресою поліцейські поспілкувалися із заявницею та очевидцями. Ті вказали на те, що стрілянина начебто велася з одного з балконів квартири в будинку неподалік.

Патрульні пішли до вказаного приміщення. Двері охоронцям порядку відчинив 36-річний мешканець квартири. За його словами, щодо факту стрілянини він нічого не чув і не бачив.

Проте, спілкуючись із матір’ю чоловіка патрульні з’ясували протилежне. Жінка повідомила, що в її сина є стартовий пістолет і що саме він стріляв із балкону холостими патронами. Вона погодилась передати зброю слідчим.
Патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

Чоловіка, ймовірно причетного до стрілянини, затримали. Його доставили до Самарського відділку поліції для з’ясування усіх обставин події.

За матеріалами ВК Патрульної поліції Дніпра

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