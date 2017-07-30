У курортному Скадовську молодого рецидивіста затримали за різанину

У курортному Скадовську молодого рецидивіста затримали за різанину

22:00 30.07.2017
У курортному Скадовську молодого рецидивіста затримали за різанину

У чергову частину Скадовського відділення поліції надійшло повідомлення, що у місті Скадовськ біля бару поранено 17-річного місцевого жителя.

Хлопця доставили у лікарню, де у нього діагностували проникаюче ножове поранення грудної клітини. Стан його здоров’я задовільний.

Поліцейські встановили, що потерпілий відпочивав у барі, де у нього виник словесний конфлікт з одним із відвідувачів. Потім вони вийшли на вулицю, де між ними почала бійка. Відвідувач ударив ножем неповнолітнього, після чого втік.

Пошуки зловмисника тривали приблизно 4 години. Поліцейські затримали його на набережній. У рюкзаку чоловіка вилучено знаряддя злочину – ніж.

Затриманим виявився 24-річний житель Миколаївської області, неодноразово судимий за крадіжки та розбійні напади (у полі зору правоохоронців знаходиться з 12 років). Зловмисник був у нетверезому стані і не міг пояснити причини конфлікту між ним та неповнолітнім.

Наразі зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження» (карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років).

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області

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