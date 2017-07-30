У Запоріжжі поліцейські затримали злодіїв за пограбування пенсоінера

У Запоріжжі поліцейські затримали злодіїв за пограбування пенсоінера

18:00 30.07.2017
У Запоріжжі поліцейські затримали злодіїв за пограбування пенсоінера

Оперативники розшукали двох зловмисників, які пограбували пенсіонера у Шевченківському районі Запоріжжя. Встановлена причетність затриманих до скоєння інших корисливих злочинів на території міста. Триває розслідування.

Близько 15:00 біля будинку по вулиці Курській двоє невідомих відібрали у 59-річного чоловіка мобільний телефон та зникли.

Декілька годин знадобилося працівникам кримінальної поліції, щоб встановити особи та розшукати зловмисників. Ними виявились 19-річний та 21-річний мешканці Запоріжжя, останній - раніше засуджений. Правоохоронці вилучили викрадений засіб зв’язку.

Також встановлена причетність затриманих до скоєння крадіжок кабелю на території Шевченківського району Запоріжжя. Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області

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