На Харківщині доведена до відчаю жінка вдарила ножем співмешканця

На Харківщині під час сварки жінка нанесла співмешканцю тяжкі тілесні ушкодження.

42-річний чоловік отримав проникаюче ножове поранення грудної клітини. Потерпілого прооперовано, він перебуває в хірургічному відділенні балаклійської лікарні.

Повідомлення про подію надійшло до Балаклійського відділу поліції від диспетчера швидкої допомоги.

До приймального відділення було доставлено мешканця села Бригадирівка із проникаючим ножовим пораненням. На місце пригоди негайно виїхала слідчо-оперативна група для з’ясування обставин. Оглянувши домоволодіння, поліцейські виявили та вилучили саморобний ніж зі слідами речовини бурого кольору та інші речові докази.



Правоохоронцями було з’ясовано, що потерпілий останні кілька місяців зловживав спиртними напоями, на ґрунті чого між співмешканцями постійно виникали сварки. Під час чергового конфлікту 32-річна жінка вдарила чоловіка ножем у груди. Злякавшись наслідків свого вчинку, вона відразу викликала швидку допомогу.



Ніж вилучено та направлено на експертизу для проведення дослідження.

Жінці вручено письмове повідомлення про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від п’яти до восьми років.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

