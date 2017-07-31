На Харківщині жінка під час пиятики вдарила ножем знайомого

Співробітники сектора кримінальної поліції Харківського відділу поліції затримали за підозрою у скоєнні особливо тяжкого злочину мешканку міста Мерефа.До чергової частини надійшло повідомлення про те, що до місцевої лікарні госпіталізовано 60-річного чоловіка з проникаючим ножовим пораненням черевної порожнини. Постраждалого прооперовано, стан його здоров’я медики оцінюють як задовільний.

У скоєнні злочину оперативники викрили 40-річну знайому потерпілого. За словами затриманої, сварка виникла під час розпиття спиртних напоїв. Речовий доказ - кухонний ніж – вилучено та направлено на дослідження до експертів-криміналістів.

За фактом події слідчими відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 15, ч.1 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Підозрювана затримана в порядку ст. 208 Кримінально процесуального кодексу України. Слідчі дії тривають.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

