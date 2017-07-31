У лікарні на Луганщині помер звіряче побитий співпляшником чоловік

У лікарні на Луганщині помер звіряче побитий співпляшником чоловік

06:00 31.07.2017
У лікарні на Луганщині помер звіряче побитий знайомим чоловік

В ході проведення оперативно-розшукових заходів оперативники карного розшуку ГУНП спільно з оперативниками Сєвєродонецького відділу поліції викрили та затримали 37-річного місцевого мешканця, який, через образи, забив до смерті свого товариша.

До Сєвєродонецького відділу поліції надійшло повідомлення медиків про те, що в реанімаційному відділенні, не приходячи до тями, помер 55-річний місцевий мешканець. Чоловіка доставили до лікарні з множинними ранами голови та грудної клітини. Медики діагностували у нього ЗЧМТ, розрив печінки, відрив жовчного міхура та тупу травму грудної клітини і живота.

Виїздом до місця мешкання потерпілого – гуртожиток по вул. Федоренко, в ході опитування сусідів поліцейські встановили, що потерпілий перед госпіталізацією розпивав спиртні напої з невідомим чоловіком. Склавши фоторобот ймовірного зловмисника та розіславши орієнтування до всіх відділів поліції та блокпости області правоохоронці почали пошуки злочинця.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів оперативники у скоєнні даного злочину викрили та затримали 37-річного сєвєродончанина. Зі слів затриманого, після спільного розпиття спиртних напоїв потерпілий почав говорити образливі слова в його бік. Саме через це між ними й виникла сварка. Не витримавши образ, підозрюваний почав завдавати удари руками та ногами по голові та тулубу потерпілого.

За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області

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