Іноземця, який знімав дитяче порно, виявили поліцейські Миколаївщини

Іноземця, який знімав дитяче порно, виявили поліцейські Миколаївщини

07:00 31.07.2017
Іноземця, який знімав дитяче порно, виявили поліцейські Миколаївщини

Співробітники слідчого управління, Департаменту та відділу по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми ГУ Нацполіції у Миколаївській області, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, припинили злочинну діяльність 47-річного іноземця, який виготовляв відео порнографічного характеру.

Дівчат, як дорослих, так і неповнолітніх, він фотографував не лише у Миколаєві, а й у інших регіонах України. Встановлено, що за відверту фотосесію він платив своїм «моделям» по сто доларів США. Порно-фото викладав на своєму сайті, з чого отримував гроші.

Під час санкціонованого обшуку у його автомобілі було знайдено два ящики з жіночою білизною і речами, які допомагали зловмиснику створювати різноманітні образи для фотозйомки.

У миколаївській квартирі, яку орендував чоловік для проживання, правоохоронці виявили десятки дисків з порно-продукцією, білизну та порно-журнали с фотографіями авторства зловмисника.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 5 ст. 301 Кримінального кодексу України - Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів, що карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Слідство встановлює причетність також інших осіб. Вирішується питання про затримання підозрюваного у порядку ст. 208 КПК України.

За матеріалами ВК ГУНП у Микоалївській області

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