Причини загибелі 13-річної дівчинки встановлює одеська поліція

Причини загибелі 13-річної дівчинки встановлює одеська поліція

07:22 31.07.2017
Причини загибелі 13-річної дівчинки встановлює одеська поліція

У Суворовському районі м. Одеси, на будівництві було виявлено тіло дівчини. Її особу встановлено.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група поліції. На теперішній час особу загиблої встановлено. Нею виявилася 13-річна одеситка. Родина, в якій виховувалась дівчинка, на обліку в правоохоронних органах не перебувала.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, з поміткою «самогубство».

Причини та обставини смерті дівчинки встановлюються.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області

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