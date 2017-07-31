Причини загибелі 13-річної дівчинки встановлює одеська поліція

У Суворовському районі м. Одеси, на будівництві було виявлено тіло дівчини. Її особу встановлено.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група поліції. На теперішній час особу загиблої встановлено. Нею виявилася 13-річна одеситка. Родина, в якій виховувалась дівчинка, на обліку в правоохоронних органах не перебувала.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, з поміткою «самогубство».

Причини та обставини смерті дівчинки встановлюються.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області