У Харкові 17-річна дівчина загинула від ураження струмом
У Харкові 17-річна дівчина загинула від ураження струмом
17-річна харків’янка працювала оператором на батуті, розташованому на вулиці Бучми.
Інформація про подію надійшла до чергової частини Московського відділу поліції 30 липня о 16:00 від перехожих.
Правоохоронці встановили, що дівчина загинула внаслідок необережного поводження з обладнанням. Від отриманих ушкоджень вона померла на місці.
Факт події внесено до Журналу єдиного обліку. Наразі слідчим вирішується питання щодо кваліфікації даного випадку.
Обставини події з’ясовуються.
За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області