У Харкові 17-річна дівчина загинула від ураження струмом

17-річна харків’янка працювала оператором на батуті, розташованому на вулиці Бучми.

Інформація про подію надійшла до чергової частини Московського відділу поліції 30 липня о 16:00 від перехожих.

Правоохоронці встановили, що дівчина загинула внаслідок необережного поводження з обладнанням. Від отриманих ушкоджень вона померла на місці.

Факт події внесено до Журналу єдиного обліку. Наразі слідчим вирішується питання щодо кваліфікації даного випадку.

Обставини події з’ясовуються.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області