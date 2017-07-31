У Харкові 17-річна дівчина загинула від ураження струмом

У Харкові 17-річна дівчина загинула від ураження струмом

07:41 31.07.2017
У Харкові 17-річна дівчина загинула від ураження струмом

17-річна харків’янка працювала оператором на батуті, розташованому на вулиці Бучми.

Інформація про подію надійшла до чергової частини Московського відділу поліції 30 липня о 16:00 від перехожих.

Правоохоронці встановили, що дівчина загинула внаслідок необережного поводження з обладнанням. Від отриманих ушкоджень вона померла на місці.

Факт події внесено до Журналу єдиного обліку. Наразі слідчим вирішується питання щодо кваліфікації даного випадку.

Обставини події з’ясовуються.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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