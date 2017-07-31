Харківська поліція розслідує обставини бійки зі стріляниною

Харківська поліція розслідує обставини бійки зі стріляниною

08:22 31.07.2017
Харківська поліція розслідує обставини бійки зі стріляниною

Напередодні, близько 22-ї години 29 поліцейські Харкова отримали повідомлення від громадян про конфлікт на вулиці Валентинівській.

Оперативно прибувши за вказаною адресою, патрульні виявили травмованого чоловіка. За словами громадянина, в нього виник конфлікт із невідомим, що переріс в бійку, під час якої він отримав тілесні ушкодження. Також, чоловік та свідки події повідомили, що у невідомого був предмет схожий на травматичну зброю. Постраждалого громадянина медики шпиталізували до лікарні.

Оглянувши прилеглу територію, на вулиці Гвардійців Широнінців правоохоронці знайшли два предмети, схожих на гільзи від травматичного пістолету.

Згодом, поліцейським вдалося виявити чоловіка, який підходив за описом заявника. Для з`ясування всіх обставин події патрульні передали чоловіка слідчим.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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