У Харкові під колесами автомобіля загинув необачний пішохід

У Харкові під колесами автомобіля загинув необачний пішохід

08:40 31.07.2017
У Харкові під колесами автомобіля загинув необачний пішохід

Подія сталася о 02:35 в районі перехрестя вулиць Клочківська та Космічна на пішохідному переході.

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група Шевченківського відділу поліції. Попередньо встановлено, що 39-річний водій автомобіля «Шевроле» збив 57-річного харків’янина, який почав переходити пішохідний перехід на заборонений сигнал - червоне світло.

В результаті аварії чоловік помер.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Поліцейські встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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