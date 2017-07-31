У Харкові під колесами автомобіля загинув необачний пішохід
У Харкові під колесами автомобіля загинув необачний пішохід
Подія сталася о 02:35 в районі перехрестя вулиць Клочківська та Космічна на пішохідному переході.
На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група Шевченківського відділу поліції. Попередньо встановлено, що 39-річний водій автомобіля «Шевроле» збив 57-річного харків’янина, який почав переходити пішохідний перехід на заборонений сигнал - червоне світло.
В результаті аварії чоловік помер.
Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.
Поліцейські встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди.
За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області