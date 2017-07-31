Поліція Житомирщини розшукує винуватця стрілянини та поранення людини

Житомирські поліцейські розшукують чоловіка, який вчинив стрілянину у Коростені.

Напередодні на одній з вулиць райцентру виник конфлікт між групою чоловіків, у результаті якого один з них отримав вогнепальне поранення ноги. Травмованого доставлено до лікарні, а його кривдник з місця події втік. Нині поліцейські проводять спеціальні заходи для встановлення та затримання стрілка.

Подія сталася близько 19:40 по вул. Базарній м. Коростеня.

На місці події працювали слідчо-оперативні групи Головного управління Нацполіції Житомирщини та Коростенського відділу поліції. У ході першочергових заходів проведено огляд місця, опитування очевидців та вилучення речових доказів, а також інші слідчо-розшукові дії.

Так, встановлено, що потерпілий - 33-річний житель райцентру, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення грабежу. Чоловіка, з попереднім діагнозом вогнепальне поранення правого стегна, доставлено до лікарні.

Його опонент з місця події втік на автомобілі.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

На даний час поліцейські проводять спеціальні заходи для встановлення місця перебування підозрюваного, а також виявлення транспортного засобу.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області