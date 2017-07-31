На Рівненщині буян напав з ножем на охоронця кафе

На Рівненщині буян напав з ножем на охоронця кафе

10:20 31.07.2017
На Рівненщині буян напав з ножем на охоронця кафе

Близько четвертої ранку надійшло повідомлення, що в одному з кафе Здолбунівського району отримав ножове поранення охоронець. Зловмисника оперативно затримали, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. За життя потерпілого борються медики. 

На місці події слідчо-оперативна група встановила, що 42-річному охоронцю одного з барів у селі Гільча, місцевому жителю, завдав ножове поранення відвідувач. Останній в стані алкогольного сп’яніння чіплявся до присутніх. Охоронник неодноразово йому робив зауваження, які той ігнорував. Коли дебошира вчергове 42-річний працівник виводив із кафе, той завдав йому удар розкладним ножем у груди та втік із місця події. Потерпілого із проникаючим ножовим пораненням доставили у Здолбунівську центральну районну лікарню. Нині він перебуває у важкому стані у реанімації.

Зловмисника поліцейські оперативно затримали. Ним виявився 33-річний житель Здолбунівського району, до того ж односелець потерпілого. Під час поверхневого огляду в нього виявили та вилучили пластиковий флакон із таблетками білого кольору, які можуть належати до нарковмісних препаратів. Їх правоохоронці вилучили та направили на експертизу.

Як з’ясувалося, зловмисник уже неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців  за злочини, пов’язані із наркотиками.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області 

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