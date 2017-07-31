На Вінниччині вогнеборці під час ліквідації пожежі знайшли тіла двох людей
На Вінниччині вогнеборці під час ліквідації пожежі знайшли тіла двох людей
О 05:22 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у с. Скоморошки Оратівського р-ну горить приватний житловий будинок.
До місця події було одразу направлено черговий караул 25-Державної пожежно-рятувальної частини смт Оратів.
На місці події рятувальники встановили, що вогнем повністю охоплено житловий будинок.
Працівники служби «101» о 06:21 пожежу локалізували, а о 06:35 ліквідували.
В одній із кімнат, де обвалилося перекриття, рятувальники виявили тіла двох загиблих – 49-річного чоловіка та 52-річної жінки.
Від ДСНС до ліквідації пожежі залучалося 4 чоловіки особового складу 25-ДПРЧ та одна одиниця техніки.
Ймовірна причина надзвичайної події – необережність при палінні загиблого.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Вінницькій області