На Вінниччині вогнеборці під час ліквідації пожежі знайшли тіла двох людей

О 05:22 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у с. Скоморошки Оратівського р-ну горить приватний житловий будинок.

До місця події було одразу направлено черговий караул 25-Державної пожежно-рятувальної частини смт Оратів.

На місці події рятувальники встановили, що вогнем повністю охоплено житловий будинок.

Працівники служби «101» о 06:21 пожежу локалізували, а о 06:35 ліквідували.

В одній із кімнат, де обвалилося перекриття, рятувальники виявили тіла двох загиблих – 49-річного чоловіка та 52-річної жінки.

Від ДСНС до ліквідації пожежі залучалося 4 чоловіки особового складу 25-ДПРЧ та одна одиниця техніки.

Ймовірна причина надзвичайної події – необережність при палінні загиблого.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Вінницькій області