На Харківщині поліцейські затримали підозрюваного у різанині

За скоєння злочину працівники Харківського відділу поліції затримали 42-річного місцевого мешканця.

З ножовим пораненням живота 26-річного мешканця селища Високий було доставлено до відділення реанімації Мереф’янської центральної районної лікарні та відразу повідомлено про подію правоохоронцям.

Як розповів начальник Харківського відділу поліції Ігор Назаренко, в ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські викрили у злочині безробітного 42-річного знайомого потерпілого. Зловмисник не став заперечувати своєї провини. Він розповів, що під час розпиття спиртних напоїв між ними виникла сварка. В результаті чоловік наніс знайомому ножем удар в живіт.

Постраждалого прооперовано, стан його здоров’я медики оцінюють як стабільно тяжкий.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

