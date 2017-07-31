Під час ДТП на Львівщині серйозно постраждав мотоцикліст

Під час ДТП на Львівщині серйозно постраждав мотоцикліст

12:00 31.07.2017
Під час ДТП на Львівщині серйозно постраждав мотоцикліст

Дорожньо-транспортна пригода сталась о 10:30 на перехресті вулиць Шевченка та Дрогобицької в селі Нове Село, Дрогобицького району.

Як встановили правоохоронці, водій автомобіля «Опель Астра», 30-річний мешканець одного з сіл Дрогобицького району, зіткнувся з мотоциклом «Ява» під керуванням 33-річного жителя Дрогобицького району.

Внаслідок автопригоди мотоцикліста госпіталізовано з діагнозом: «відкрита черепно-мозкова травма, забій грудної клітки».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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