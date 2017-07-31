На Донеччині жорстоко побили журналіста, який вступився за людину

Лиманські поліцейські проводять перевірку за фактом заподіяння тілесних ушкоджень журналісту одного з центральних телеканалів.

В результаті комплексу оперативних заходів всі учасники конфлікту встановлені. На даний час проводяться необхідні слідчі дії.

Близько 22:30 до Лиманського відділення поліції надійшло повідомлення від 56-річного чоловіка, який повідомив, що на базі відпочинку в с. Щурове невідомі побили його сина.

На місце події була направлена група швидкого реагування. Вже у перші години роботи було встановлено картину подій.



Попередньо встановлено, що 27 – річний потерпілий почув гучні крики про допомогу. Коли він підійшов ближче, то побачив компанію хлопців, що били чоловіка. Тоді він спробував зупинити бійку, в результаті чого отримав тілесні ушкодження.



Поліцейські працювали всю ніч. Як результат – за кілька годин оперативникам вдалося встановити всіх учасників конфлікту.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією ч.1 ст. 125 «Умисне легке тілесне ушкодження» Кримінального кодексу України.



Після проведення всіх необхідних слідчих дій, кожному учаснику конфлікту буде дана правова оцінка відповідно до чинного законодавства.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

