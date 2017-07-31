Під час ДТП на Львівщині постраждала трирічна дитина

Під час ДТП на Львівщині постраждала трирічна дитина

12:02 31.07.2017
Під час ДТП на Львівщині постраждала трирічна дитина

Тілесні ушкодження також отримала водій автомобіля «Опель Комбо», 47-річна мешканка Пустомитівського району.

Дорожньо-транспортна пригода сталась на автодорозі Львів – Шегині.

Як встановили правоохоронці, сталося зіткнення автомобіля «Опель Комбо» під керуванням 47-річної мешканки одного з сіл Пустомитівського району з автомобілем «Фіат Добло», за кермом якого перебував 30-річний житель Пустомитівського району.

Внаслідок автопригоди водія «Опеля» госпіталізовано в травматологічне відділення з діагнозом: «перелом сідничної кістки зліва, садно чола». Пасажира «Фіату», 3-річного сина водія, доставлено у лікарню із «закритим переломом обох кісток лівого передпліччя в середній третині із зміщенням».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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