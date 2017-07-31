В Ужгороді поліцейські затримали злодіїв за жорстокий грабіж на вокзалі

Слідчо-оперативна група Ужгородського відділу поліції спільно з патрульними встановила особи грабіжників, які побили та пограбували чоловіка на території залізничного вокзалу в Ужгороді.

Із заявою про нанесення тілесних ушкоджень та крадіжку телефону до поліції звернувся мешканець села Волосянка, що на Великоберезнянщині. Чоловік повідомив, що троє невідомих осіб побили його та відкрито заволоділи телефоном і грошима. Загальна сума збитку склала 2 тисячі гривень.

Поліція, що прибула на місце злочину, встановила його обставини та вже розшукала підозрюваних у грабежі. Ними виявилися троє ужгородців. Один із підозрюваних – неповнолітній.

Поліція затримала підозрюваних у момент, коли вони намагалися сісти в таксі та втекти. Під час огляду транспортного засобу поліція виявила та вилучила крадений телефон.

За фактом грабежу вже відкрито кримінальне провадження за статтею 186 Кримінального кодексу України. Слідство у справі триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області