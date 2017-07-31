На Львівщині автомобіль збив 11-річну дитину на велосипеді

На Львівщині автомобіль збив 11-річну дитину на велосипеді

21:30 31.07.2017
На Львівщині автомобіль збив 11-річну дитину на велосипеді

Дорожньо-транспортна пригода сталась о 19:50 на перехресті вулиць Лисенка та Лесі Українки у селищі Гірник, Червоноградського району.

Як встановили правоохоронці, водій автомобіля «Рено Трафік», 37-річний житель міста Червоноград, скоїв наїзд на неповнолітню велосипедистку, 11-річну місцеву мешканку.

Внаслідок наїзду дівчинку госпіталізовано в нейрохірургічне відділення з діагнозом: «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку».
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Україна різна і українці різні. І у нашому розмаїтті - наша сила!
25.07.2017
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Вбивство у Дніпрі: Україна перетворюється на Дикий Захід
25.07.2017
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Через війну з РФ вступ до НАТО - не близька перспектива
07.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.