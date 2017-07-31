На Львівщині автомобіль збив 11-річну дитину на велосипеді

Дорожньо-транспортна пригода сталась о 19:50 на перехресті вулиць Лисенка та Лесі Українки у селищі Гірник, Червоноградського району.

Як встановили правоохоронці, водій автомобіля «Рено Трафік», 37-річний житель міста Червоноград, скоїв наїзд на неповнолітню велосипедистку, 11-річну місцеву мешканку.

Внаслідок наїзду дівчинку госпіталізовано в нейрохірургічне відділення з діагнозом: «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області