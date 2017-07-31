В Івано-Франківську суд заарештував двох інтернет-шахраїв

За клопотанням Івано-Франківської місцевої прокуратури обрано запобіжний захід стосовно двох братів із Полтавської області, які продавали неіснуючі товари через мережу Інтернет.

Їх взято під варту за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (шахрайство) та ч. 2 ст. 313 (викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням) КК України.

Установлено, що за попередньою змовою 21-річний та 19-річний зловмисники в березні та червні 2017 року, перебуваючи в м. Івано-Франківську, розмістили низку оголошень про продаж товарів на сайті безкоштовних оголошень. В подальшому, під час телефонних розмов із потенційними покупцями вони повідомляли неправдиву інформацію про те, що надішлють їм замовлення після отримання передоплати.

Відтак, отримавши завдаток, товар до покупців вони не надсилали.

Крім того, при обшуку в орендованій ними квартирі виявлено обладнання для виготовлення наркотичних засобів.

За вказані правопорушення зловмисникам загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Івано-Франківської області