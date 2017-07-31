У Києві директора Благодійного фонду засуджено за розкрадання коштів

У Києві директора Благодійного фонду засуджено за розкрадання коштів

17:00 31.07.2017
У Києві директора Благодійного фонду засуджено за розкрадання коштів
За участі Київської місцевої прокуратури №2 Дарницьким районним судом м. Києва оголошено обвинувальний вирок директору дитячого Благодійного фонду, який у власних корисливих цілях, заволодів грошовими коштами фонду.
 
Як встановлено у ході досудового розслідування, директор фонду, з метою заволодіння грошовими коштами, наданими благодійною організацією для ремонту дитячих будинків-інтернатів, перерахував майже 40 тис. гривень на фіктивне підприємство, які у подальшому привласнив.
 
За результатами розгляду обвинувального акту, посадовця засуджено до одного року обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов’язків на підприємствах, установах, організаціях, незалежно від форм власності.
 
Крім того, судом задоволено цивільний позов представника фонду про відшкодування завданих збитків у повному обсязі.
За матеріалами прес-служби прокуратури Києва
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