У Києві директора Благодійного фонду засуджено за розкрадання коштів

За участі Київської місцевої прокуратури №2 Дарницьким районним судом м. Києва оголошено обвинувальний вирок директору дитячого Благодійного фонду, який у власних корисливих цілях, заволодів грошовими коштами фонду.

Як встановлено у ході досудового розслідування, директор фонду, з метою заволодіння грошовими коштами, наданими благодійною організацією для ремонту дитячих будинків-інтернатів, перерахував майже 40 тис. гривень на фіктивне підприємство, які у подальшому привласнив.

За результатами розгляду обвинувального акту, посадовця засуджено до одного року обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов’язків на підприємствах, установах, організаціях, незалежно від форм власності.

Крім того, судом задоволено цивільний позов представника фонду про відшкодування завданих збитків у повному обсязі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Києва