На Чернігівщині депутата сільради судитимуть за наїзд на велосипедиста

На Чернігівщині депутата сільради судитимуть за наїзд на велосипедиста

16:40 31.07.2017
На Чернігівщині депутата сільради судитимуть за наїзд на велосипедиста

Під процесуальним керівництвом прокуратури області завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом  порушення правил  безпеки дорожнього руху, що заподіяло потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 286 КК України).

Слідством установлено, що у квітні 2016 року депутат, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, керуючи власним автомобілем не вибрав безпечної швидкості перед зміною напрямку руху, виїхав на узбіччя та здійснив наїзд на велосипедиста, який рухався у попутному напрямку, внаслідок чого потерпілий отримав середньої тяжкості тілесні ушкодження.

Наразі обвинувальний акт направлено до суду для розгляду по суті.

Довідково: санкція ч. 1 ст. 286 КК України передбачає покарання у виді штрафу від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2 років, або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

За матеріалами прес-служби прокуратури Чернігівської області

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