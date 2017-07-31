На Херсонщині судитимуть чоловіка, який жорстоко порізав 6-х людей

Херсонською місцевою прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт відносно чоловіка, який у лютому п.р. у мікрорайоні Шуменський здійснив напад на своїх сусідів із використанням ножа, в результаті чого малолітній та 5 осіб отримали тяжкі тілесні ушкодження.

В ході досудового розслідування було проведено 2 судово-психіатричні експертизи, за наслідками яких встановлено, що чоловік діяв в стані афекту. Прокуратура не погодилась з висновками психіатрів та направила до суду кримінальне провадження із обвинувальним актом.

Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 КК України (закінчений замах на умисне вбивство більше двох осіб, а також малолітньої дитини, вчинений особою, яка виконала усі дії, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від її волі).

Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув’язнення.

За матеріалами прес-служби прокуратури Херсонської області

