На Херсонщині судитимуть чоловіка, який жорстоко порізав 6-х людей

На Херсонщині судитимуть чоловіка, який жорстоко порізав 6-х людей

12:20 31.07.2017
На Херсонщині судитимуть чоловіка, який жорстоко порізав 6-х людей

Херсонською місцевою прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт відносно чоловіка, який у  лютому п.р. у мікрорайоні Шуменський здійснив напад на своїх сусідів із використанням ножа, в результаті чого малолітній та 5 осіб отримали тяжкі тілесні ушкодження.

В ході  досудового розслідування було проведено 2 судово-психіатричні експертизи, за наслідками яких встановлено, що чоловік діяв в стані афекту. Прокуратура не погодилась з висновками психіатрів та направила до суду кримінальне провадження із обвинувальним актом.

Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 КК України (закінчений замах на умисне вбивство більше двох осіб, а також малолітньої дитини, вчинений особою, яка виконала усі дії, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від її волі).

Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15  років або довічне ув’язнення.

За матеріалами прес-служби прокуратури Херсонської області

Херсонською місцевою прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт відносно чоловіка, який у  лютому п.р. у мікрорайоні Шуменський здійснив напад на своїх сусідів із використанням ножа, в результаті чого малолітній та 5 осіб отримали  тяжкі тілесні ушкодження.
 
В ході  досудового розслідування було проведено 2 судово-психіатричні експертизи, за наслідками яких встановлено, що чоловік діяв в стані афекту. Прокуратура не погодилась з висновками психіатрів та направила до суду кримінальне провадження із обвинувальним актом. Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 КК України (закінчений замах на умисне вбивство більше двох осіб, а також малолітньої дитини, вчинений особою, яка виконала усі дії, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від її волі). Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15  років або довічне ув’язнення.
Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Україна різна і українці різні. І у нашому розмаїтті - наша сила!
25.07.2017
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Вбивство у Дніпрі: Україна перетворюється на Дикий Захід
25.07.2017
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Через війну з РФ вступ до НАТО - не близька перспектива
07.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.