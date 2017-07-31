На Харківщині поліція затримала чоловіка за підозрою у різанині

Вчора з ножовим пораненням живота 26-річного мешканця селища Високий було доставлено до відділення реанімації Мереф’янської центральної районної лікарні та відразу повідомлено про подію правоохоронцям.

Як розповів начальник Харківського відділу поліції Ігор Назаренко, в ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські викрили у злочині безробітного 42-річного знайомого потерпілого. Зловмисник не став заперечувати своєї провини.

Він розповів, що під час розпиття спиртних напоїв між ними виникла сварка. В результаті чоловік наніс знайомому ножем удар в живіт. Постраждалого прооперовано, стан його здоров’я медики оцінюють як стабільно тяжкий.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 15 , ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області