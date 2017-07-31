На Херсонщині 19-річну дівчину вбили за відмову в інтимних стосунках

На Херсонщині 19-річну дівчину вбили за відмову в інтимних стосунках

12:40 31.07.2017
На Херсонщині 19-річну дівчину вбили за відмову в інтимних стосунках

Жертвою злочину стала 19-річна жителька одного з сіл Голопристанського району.

Дівчина відмовила односельцю у близьких стосунках і він помстився їй, вдаривши ножем у живіт. Поранену виявили її родичі, яким вона встигла повідомити про злочин.

Потерпіла померла дорогою в лікарню.

Як повідомив начальник сектору карного розшуку Голопристанського відділення поліції Дмитро Григораш, оперативники встановили особу підозрюваного та затримали його упродовж доби. Зловмисник переховувався в одному з будинків.

Затриманим виявився 22-річний односелець потерпілої, раніше судимий за крадіжки та грабежі. Зі слів зловмисника, він чіплявся до дівчини та пропонував їй близькі стосунки. Вона відмовила і штовхнула чоловіка. Це його дуже образило, він схопив ніж та вдарив дівчину у живіт. Після чого втік та переховувався.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство". Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області

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