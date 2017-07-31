Поліція затримала злодіїв, які пограбували жертву на чверть мійльона гривень

На Дніпропетровщині поліцейські затримали розбійників, які у березні відібрали у водія вантажівки чверть мільйона гривень.

17 березня на автодорозі між селом Богданівка Павлоградського району та шахтою «Дніпровська» 5 чоловіків у масках під погрозою пістолета відібрали у водія автомобіля «MAN» гроші у розмірі близько 250 тис. гривень.

Водій розповів поліцейським, що він побачив на автошляху гілля й зупинився, щоб його прибрати.

В цей час невідомий у камуфляжній формі та балаклаві здійснив декілька пострілів, після чого підійшов до нього, наказав вийти з автомобіля та лягти на асфальт.

Цієї ж миті інший розбійник заволодів грошима, а потім втік зі своїм подільником у невідомому напрямку.



В результаті заходів, направлених на встановлення нападників, працівники кримінальної поліції м. Павлограда спільно з колегами з Управління карного розшуку ГУНП в Дніпропетровській області затримали п’ятеро молодиків, причетних до злочину.

З’ясувалося, що всі учасники групи ретельно готувались, у кожного була своя роль, яку вони чітко виконували. Награбоване розбійники поділили та використали на побутові нужди.



За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій ) та ч. 2 ст. 15, ч. 2 п. 6 ст.115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Нападників затримано в порядку ст. 208 КПК.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

