На Львівщині під час серйозної ДТП постраждали троє дітей

На Львівщині під час серйозної ДТП постраждали троє дітей

22:32 31.07.2017
На Львівщині під час серйозної ДТП постраждали троє дітей

Встановлено, що сталося зіткнення автомобіля «ДАФ» з автомобілем «Мерседес».

Дорожньо-транспортна пригода сталась о 22:00 на автодорозі Київ – Чоп поблизу села Дроговиж, Миколаївського району.

Як встановили правоохоронці, сталося зіткнення автомобіля «ДАФ» під керуванням 37-річного жителя Тернополя з автомобілем «Мерседес», за кермом якого перебував 35-річний мешканець одного з сіл Пустомитівського району.

Внаслідок автопригоди тілесні ушкодження отримали пасажири «Мерседесу» – троє дітей з Пустомитівського району, серед яких немовля. Двох 11-річних сестер госпіталізовано з діагнозами «струс головного мозку».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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