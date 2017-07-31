У Херсоні чоловіка порізали під час бійки між двома компаніями

У Херсоні, на вулиці 49-ої Гвардійської Дивізії, близько 5-ої ранку патрульні помітили невідомого.

Чоловік сидів посеред проїжджої частини. Інспектори наблизились та помітили плями крові на його одязі. Поліцейські оглянули чоловіка. У нього була рана у лівому боку. Патрульні надали чоловіку домедичну допомогу та викликали карету швидкої.

В цей час підійшли товариші постраждалого. З їх розповіді інспектори дізнались, що відбулась бійка між двома компаніями чоловіків. В її результаті 27-річний херсонець отримав ножове поранення.

Поліцейські встановили та затримали громадянина, на якого вказав постраждалий. Ним виявився 35-річний мешканець міста. На місце викликали слідчо-оперативну групу.

Всіх учасників конфлікту доправили до Херсонського відділу поліції.

Пораненого госпіталізували до клінічної лікарні ім. О.С. Лучанського.

За матеріалами патрульної поліції Херсона

