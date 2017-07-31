Після ДТП із пораненими втік водій машини, що записана на матір поліцейського

Після ДТП із пораненими втік водій машини, що записана на матір поліцейського

19:00 31.07.2017
Після ДТП із пораненими втік водій машини, що записана на матір поліцейського

Близько 16 години в с. Новооленівка Покровського району сталося лобове зіткнення двох автомобілів «Мазда» і «Шевроле». За даним фактом порушено кримінальне провадження.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди тілесні ушкодження отримали двоє пасажирів автомобілю «Шевроле».

За сигналом негайно виїхала слідчо-оперативна група Покровського відділу поліції.

На місці події знаходилися водій та пасажири «Шевроле» та автомобіль «Мазда» без водія, який зник з місця ДТП та наразі невстановлений.

Проте встановлено, що зазначений автомобіль належить матері одного зі співробітників Покровського відділу поліції. Транспортний засіб доставлено до Покровського ВП.

Наразі встановлюється причетність працівника поліції до керування транспортним засобом, який вчора потрапив в дорожньо-транспортну пригоду.

За даним фактом керівництвом Головного управління Нацполіції в Донецькій області ініційовано та розпочато службову перевірку.
Зібрані матеріали передані в прокуратуру Донецької області.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

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