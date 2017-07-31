Вбивство чоловіка, якого зарубали сокирою, розкрила поліція Донеччини

Менше доби знадобилося лиманським поліцейським, щоб затримати чоловіка, який вбив пенсіонера сокирою

Як тільки потерпілий відчинив двері, зловмисник три рази ударив його по голові, після чого побіг додому, щоб перевдягнутись та змити сліди злочину. Приводом для тяжкого злочину стало спілкування «не по поняттях».

Виклик до поліції надійшов від медиків швидкої допомоги. Лікарі повідомили, про те, що в одному з домоволодінь в селищі Лозове Лиманського району знаходиться труп чоловіка.

За вказаною адресою слідчо-оперативна група виявила тіло 64 – річного господаря будинку зі слідами насильницької смерті.

На пошуки зловмисника були задіяні максимальні сили поліції Слов’янська та Лимана.



Огляд місця події поліцейським нічого не дав – ні знаряддя вбивства, ні відбитків. Подворовий обхід сусідів також був безрезультатним – ніхто нічого не бачив та не чув.



Паралельно оперативники відпрацьовували раніше засуджених громадян та перевіряли їхні алібі. В ході перевірок увагу правоохоронців привернув «гість» – житель селища Соледар Бахмутського району 1973 року народження, який близько місяця проживав у свого знайомого. Під час опитування чоловік почав плутатися в своїх свідченнях. Як виявилося, згодом він намагався ввести в оману поліцію та давав неправдиві пояснення.



Правоохоронці встановили, що напередодні вбивства між затриманим і потерпілим стався словесний конфлікт. Для затриманого, який має п’ять «ходок», це було не «по поняттях». Тоді він вирішив помститися. На наступний день вранці він взяв сокиру та пішов до потерпілого, де на порозі його будинку наніс йому три удари сокирою.



Повернувшись, зловмисник намагався знищіти докази: вимити знаряддя вбивства та випрати сліди крові з одягу.



Зазначимо, що затриманий три рази судимий за скоєння грабежів та два – за незаконне зберігання зброї і тільки в червні поточного року був звільнений з місць позбавлення волі.



Відносно нього відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Санкції статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області

