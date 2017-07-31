На Львівщині суд обрав запобіжний захід водію-вбивці трьох людей

Нагадаємо, у понеділок 24 липня мешканець м. Хмельницького, керуючи іномаркою «Mercedes-Benz Sprinter», на трасі Київ-Чоп, поблизу с. Чишки Пустомитівського району, не впорався з керуванням та допустив наїзд у автомобіль марки «ВАЗ», що призвело до зіткнення із попутним автопоїздом.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій та два пасажири «ВАЗу» від отриманих травм померли на місці, ще троє – доставлені у 8 міську клінічну лікарню м. Львова з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості.

На сьогодні, слідчі Нацполіції, з погодженням прокуратури, повідомили винуватцю трагедії про підозру за ч.3. ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортного засобу, які керують транспортними засобами). Крім цього, обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Досудове розслідування триває та перебуває на контролі органів прокуратури Львівської області.

За вчинене чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Львівської області