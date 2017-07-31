У Києві колишнього дільничного засуджено за торгівлю наркотиками

У Києві колишнього дільничного засуджено за торгівлю наркотиками

19:30 31.07.2017
У Києві колишнього дільничного засуджено за торгівлю наркотиками
За участі прокуратури міста Києва Печерським районним судом столиці визнано виним та засуджено до реальної міри покарання колишнього дільничного інспектора Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві, який збував особливо небезпечну психотропну речовину.
 
Правоохоронця було викрито у вересні 2014 року на збуті 1,8 гр. особливо небезпечної психотропної речовини -амфетамін.
 
Під час судового розгляду обвинувачений свою вину у вчиненні інкримінованих йому злочинів не визнав, проте прокурорами, на підставі зібраних доказів, в суді повністю доведено злочинність його дій.
 
Суд першої інстанції погодився з доводами прокурора щодо доведеності вини обвинуваченого за ч. 2 ст. 307 КК України (незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин) та призначив покарання у виді 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна та позбавленням спеціального звання міліції.
За матеріалами прес-служби прокуратури Києва
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