На Дніпропетровщині судитимуть банду серійних крадіїв

На Дніпропетровщині судитимуть банду серійних крадіїв

20:30 31.07.2017
На Дніпропетровщині судитимуть банду серійних крадіїв

Новомосковською місцевою прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт відносно чотирьох громадян віком від 30 до 36 років за скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.185 КК України (таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене за попередньою змовою групою осіб, поєднане з проникненням у приміщення).

Так, з листопада 2016 по січень 2017 рр четверо приятелів, вступивши у попередню змову, таємно проникали на території дачних ділянок громадян у Новомосковському районі з метою викрадення їх майна.

Спокусою для крадіїв стали насосні станції, зварювальні апарати, кабелі, електричні пили та інший інструмент. 

На рахунку зловмисників понад 15 епізодів крадіжок на загальну суму понад 60 тисяч гривень. Наразі судовий розгляд кримінального провадження триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Дніпропетровської області 

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