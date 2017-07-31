На Донеччині суд заарештував двох підозрюваних у викраденні людини

На Донеччині суд заарештував двох підозрюваних у викраденні людини

14:00 31.07.2017
На Донеччині суд заарештував двох підозрюваних у викраденні людини

За клопотанням Костянтинівської місцевої прокуратури двом чоловікам, підозрюваним у незаконному позбавленні волі людини, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Установлено, що 37-річний мешканець м.Білицьке Добропільського району разом з товаришем на автомобілі «ВАЗ-2101» приїхав до будинку у с. Мар’ївка, де проживав найманий ним робітник. Підозрюючи останнього у крадіжці  свого автомобіля, роботодавець пройшов до кімнати, де той відпочивав, та, не отримавши відповіді на питання про місцезнаходження зниклої автівки, наніс йому удар кулаком в обличчя.

Після цього непрохані гості силоміць витягли потерпілого з дому, поклали до багажника та вивезли до м. Білицьке.  Там, застосовуючи психологічний тиск та погрози фізичної розправи, зловмисники домоглись від бранця інформації про місцезнаходження розшукуваного автомобіля, проте на волю чоловіка не відпустили.

Звільнившись з полону за допомогою правоохоронців, потерпілий розповів, що довгий час працював на хазяїна безкоштовно і кілька разів намагався від нього втекти, проте спроби виявлялись марними.

На даний час обом чоловікам повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146 КК України, тобто в умисному незаконному викраденні та позбавленні волі людини за попередньою змовою групою осіб, та заарештовано.

Досудове розслідування триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області

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