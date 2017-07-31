На Луганщині батько вдарив сина ножем та пішов поратися у городі

Оперативники Попаснянського відділу поліції вивели «на чисту воду» та затримали 59-річного місцевого мешканця, який ледь не позбавив життя свого сина.

До Попаснянського відділу поліції надійшло повідомлення медиків про те, що до реанімаційного відділення лікарні в непритомному стані з різаною раною шиї та ушкодженням сосудів госпіталізовано 38-річного місцевого мешканця.

В ході проведення слідчо-оперативних заходів співробітники Попаснянського відділу поліції у скоєнні злочину викрили 59-річного батька потерпілого, який спочатку заперечував свою причетність до скоєння злочину. Однак при спілкуванні з поліцейськими чоловік плутався у свідченнях, та врешті-решт під тиском незаперечних речових доказів розповів, що сталося насправді.

Зі слів чоловіка сварка між ним та сином сталась через те, що йому не подобався спосіб життя сина та він захотів направити його на «вірний» шлях. «Повчання» переросло у сварку, під час якої чоловік схопив ножа та вдарив сина у горло.

Зрозумівши що скоїв, чоловік з метою приховування слідів злочину витер ніж від крові, прибрав на місці злочину та як не в чому не бувало пішов поратись у городі.

За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області