На Херсонщині чоловік жахливо загинув у Північно-Кримському каналі

На Херсонщині чоловік жахливо загинув у Північно-Кримському каналі

14:40 31.07.2017
На Херсонщині чоловік жахливо загинув у Північно-Кримському каналі

О 08:10 год. на пункт зв’язку 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини по охороні м. Нова Каховка надійшло повідомлення від чергового поліції про можливо потонулого в Північно-Кримському каналі напроти с. Плодове чоловіка 1989 року народження.

Як стало відомо, компанія з трьох осіб відпочивала біля каналу в місці забороненому для купання. Один з них близько пірнув у воду і зник. На пошук чоловіка прибула водолазна група аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Херсонській області.

О 13:25 год. тіло вилучено з каналу та направлено на судово-медичну експертизу. Ймовірною причиною загибелі чоловіка стало те, що пірнувши у воду він застряг ногою у коріннях та не зміг випливти.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Херсонській області

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