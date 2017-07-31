На Житомирщині чоловік провалився у занедбаний пожежний резервуар

Напередодні, о 21:57, до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що терміново необхідна допомога рятувальників по вилученню чоловіка з пожежної водойми. Пригода трапилася на території недіючого підприємства в м. Баранівка.

Вже на місці виклику бійці ДСНС встановили, що 75-річний чоловік впав у підземний резервуар недіючого льонокомбінату з висоти 6 м. Через падіння отримав травми різного ступеню важкості та перебуває у напівпритомному стані.

Рятувальники встановили в люк резервуара висувну драбину та разом з лікарем швидкої медичної допомоги спустилися до постраждалого для надання йому першої медичної допомоги. Після проведення першочергових заходів, за допомогою рятувальної мотузки, постраждалого підняли на поверхню. Чоловіка госпіталізовано до травматологічного відділення Баранівської центральної районної лікарні.

Зі слів доньки потерпілого з’ясувалося, що близько 05:00 її батько поїхав по яблука і після обіду додому не повернувся. Його товариш повідомив, що напередодні вони їздили за недіючий льонокомбінат збирати яблука. Трохи згодом, там же, був виявлений велосипед. Вже у сутінках шукачі почули слабкий оклик та виявили чоловіка на дні бетонного резервуара з земляним насипом, що заріс деревами, кущами та високою травою.

О 22:55 відділення рятувальників у складі 4 чоловік повернулося у розташування частини.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Житомирській області