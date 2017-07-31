В Ірпені мотоцикліст-винуватець смертельної ДТП сховався на цвинтарі

В Ірпені мотоцикліст-винуватець смертельної ДТП сховався на цвинтарі

15:20 31.07.2017
В Ірпені мотоцикліст-винуватець смертельної ДТП сховався на цвинтарі

Декілька годин знадобилось групі реагування патрульної поліції, щоб відшукати водія мотоцикла «Boxer», який вчора, о 21:40 годині, в м. Ірпінь, не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя та врізався в дерево. У результаті ДТП від отриманих тілесних ушкоджень загинув його пасажир.

34-річний житель Закарпатської області залишив бездиханне тіло товариша на місці події та втік. Переховувався від правоохоронців на місцевому цвинтарі.

Підозрюваному загрожує позбавлення волі від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3-х років або без такого. Досудове розслідування триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області

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