В Ірпені мотоцикліст-винуватець смертельної ДТП сховався на цвинтарі

Декілька годин знадобилось групі реагування патрульної поліції, щоб відшукати водія мотоцикла «Boxer», який вчора, о 21:40 годині, в м. Ірпінь, не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя та врізався в дерево. У результаті ДТП від отриманих тілесних ушкоджень загинув його пасажир.

34-річний житель Закарпатської області залишив бездиханне тіло товариша на місці події та втік. Переховувався від правоохоронців на місцевому цвинтарі.