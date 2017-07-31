На Кивїщині чоловік з травматом та стріляниною пограбував АЗС

Київщина: за розбійний напад на АЗС поліцейські оперативно затримали підозрювану особу

Чолов’яга у балаклаві та з предметом, схожим на пістолет, напав на працівника АЗС, вимагаючи гроші. Працівники Баришівського відділення поліції затримали нападника упродовж години після надходження повідомлення про злочин.

Повідомлення про напад невідомої особи на одну з автозаправних станцій смт. Баришівка надійшло на спецлінію 102 поліції Київщини близько 1-ї години ночі. Одночасно на пульт централізованого спостереження надійшов сигнал про спрацювання «тривожної кнопки» на АЗС.

За вказаною адресою одразу прибули слідчо-оперативна група Баришівського відділення поліції та наряд поліції охорони.

Встановлено, що невідомий чоловік у стані алкогольного сп’яніння здійснив розбійний напад на автозаправну станцію. Там він розбив вікно каси, здійснив постріл з травматичної зброї і, погрожуючи вбивством оператору-касиру, вимагав у нього гроші. Сприймаючи погрози явними, оператор віддав нападнику 108 грн. Обурений зловмисник намагався самотужки дістатись в кабінку касира і забрати більші кошти, однак у цей час працівник АЗС натиснув кнопку виклику охорони. Після чого чолов’яга зник з місця скоєння злочину у невідомому напрямку.

Під час проведення низки невідкладних оперативних заходів працівники Баришівського відділення поліції встановили особу нападника і затримали його за місцем проживання. Ним виявився 34-річний житель села Селичівка. Молодий чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння тяжких злочинів.

Речовий доказ - предмет, схожий на пістолет, працівники поліції розшукують, оскільки зловмисник тікаючи, викинув його у полі.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області