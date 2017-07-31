На Херсонщині посиденьки чотирьох знайомих закінчились різаниною

В Олешківське відділення поліції звернувся 38-річний мешканець одного з населених пунктів району. Чоловік повідомив, що в ході сварки його товариша поранили ножем. Потерпілого доставили в районну лікарню.

Як розповів заступник начальника Олешківського відділення поліції Віталій Кукава, поліція встановила, що четверо односельців вживали спиртні напої. Згодом між двома чоловіками стався конфлікт.

Під час сварки 42-річний місцевий житель схопив ніж та вдарив ним свого товариша. 38-річного постраждалого направили в районну лікарню. Стан здоров’я чоловіка задовільний.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ст.125 Кримінального кодексу України «Умисне легке тілесне ушкодження».

Відділ комунікації поліції Херсонської області

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області