На Прикарпатті чоловік спробував викрасти з церви статуетку Божої Матері

Про спробу крадіжки до поліції повідомив 31-річний житель Тисмениці, вказавши, що на одній із вулиць міста затримано невідомого, котрий намагався викрасти гіпсову статуетку Матері Божої із каплиці, розташованої на території приватного господарства.

Отримавши повідомлення правоохоронці виїхали на місце події та задокументували факт вчинення крадіжки. Проведеними заходами встановили особу зловмисника. Ним виявився 38-річний мешканець одного із сіл району.

Як з’ясували правоохоронці, зловмисник, перебуваючи на одній із вулиць міста помітив каплицю, в якій біля хреста під склом знаходилась гіпсова статуетка Матері Божої. Чоловік скористався тим, що за його діями ніхто не стежить, розбив скло на хресті та викрав святу річ. Крадене хотів заховати в кущах, проте був помічений місцевими мешканцями, котрі затримали його та повідомили до поліції.

За фактом крадіжки розпочато кримінальне провадження.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області