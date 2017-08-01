У Києві під час ліквідації пожежі вогнеборці врятували людину

О 02:35 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що у 9-поверховому житловому будинку по вул. Березняківська, 38, на 2-му поверсі в одній із квартир виникла пожежа.

На місце події негайно прибули рятувальники 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Під час гасіння пожежі вогнеборці врятували чоловіка 1971 року народження. Бійці вивели врятованого на свіже повітря та передали працівникам медичної служби. О 3:01 займання було ліквідовано.

Внаслідок пожежі пошкоджено носимі речі, меблі, закопчені стіни та стеля квартири.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Києві