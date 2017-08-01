У Києві злодій разом з двома спільницями обікрав інтернет-кафе

До чергової частини Святошинського управління поліції надійшло повідомлення про те, що невідомі пограбували інтернет-кафе. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Опитавши свідків та очевидців, поліцейські встановили: до закладу зайшов невідомий разом із двома жінками, які почали відволікати касира розмовами. У цей час чоловік вихопив із каси близько тисячі гривень, після чого разом зі спільницями втік.

За наданими прикметами поліцейські відразу встановили 26-річного місцевого мешканця і доставили його до управління поліції. Особи інших фігуранток встановлюються і вживаються заходи щодо з’ясування їхнього місцезнаходження.

За даним фактом слідчим відділом Святошинського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України, яка передбачає до чотирьох років позбавлення волі. Затриманому оголошено про підозру та вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві