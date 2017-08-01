СБУ викрила трьох телефонних терористів у різних регіонах країни

Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією за останній час викрили трьох телефонних терористів у різних регіонах країни.

Правоохоронці отримали від чоловіка анонімний дзвінок, в якому він повідомив про замінування одного з терміналів міжнародного аеропорту «Бориспіль» та Центрального залізничного вокзалу в Києві. Співробітники спецслужби швидко затримали у столиці «телефонного терориста», який раніше вже «розважався» у такий спосіб.

На Івано-Франківщині зловмисник повідомив про закладання вибухівки на одному з стратегічних об’єктів області. Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце вказане анонімом, не підтвердила факту мінування. Правоохоронці встановили, що дзвінок здійснив мешканець регіону в стані алкогольного сп’яніння.

В Одеській області співробітники СБ України затримали місцеву п’ятдесятирічну мешканку, яка повідомила про терористичну акцію, яка нібито планується у селі Шабо Білгород-Дністровського району. Правоохоронці встановили, що «анонімний» дзвінок жінка також здійснила під впливом алкоголю.

За всіма фактами відкрито кримінальні провадження за ч. 1 та ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

СБ України вкотре нагадує, що незалежно від віку та мотивів «телефонних терористів» їхні дії кваліфікуються згідно зі статтею 259 Кримінального кодексу України. Хибне повідомлення про мінування будь-яких об'єктів власності карається позбавленням волі на строк від двох до шести років. За повторний такий дзвінок зловмисника може бути засуджено на термін від чотирьох до восьми років.

За матеріалами прес-центру СБУ