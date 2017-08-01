На Вінниччині шахрай привласнив понад 100 тисяч гривень

56-річному вінничанину оголошено про підозру у вчиненні понад двох десятків шахрайств.

Колишнього державного службовця служби соціального захисту населення, який притягувався до кримінальної відповідальності за службове підроблення та хабар, підозрюють у привласненні коштів учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

За словами т.в.о. начальника Вінницького відділу поліції Максима Рижова, зловмисник з травня по грудень 2015 року під виглядом діючого працівника соцслужби пропонував людям, які належали до вказаної категорії пільговиків, отримати разові соціальні виплати в розмірі 8 -10 тисяч гривень.

За сприяння у наданні неіснуючої грошової допомоги псевдочиновник запросив винагороду, яка в середньому складала від 2 до 4 тисяч гривень. Кошти потерпілі передавали зловмиснику під час особистої зустрічі або перераховували на картковий рахунок.

На пропозицію шахрая погодилися більше двадцяти мешканців Вінниці.

Обдурені люди почали звертатися до поліції лише наприкінці минулого року та в цьому році. Увесь цей час пройдисвіт «годував» їх обіцянками.

Наразі зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.190 КК України (шахрайство). Такий злочин карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Вирішується питання про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу на період досудового розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області