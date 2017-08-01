У Володимирі-Волинському правоохоронці затримали наркоторговця

Володимир-Волинська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактом придбання, зберігання з метою збуту та збуту наркотичних засобів 35-річним мешканцем Княжого міста.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що чоловік неодноразово збував місцевим жителям наркотичні засоби ("Субутекс"). Зловмисника затримано у момент чергового збуту наркотиків. Під час обшуку за місцем його проживання виявлено значну кількість підготовлених до продажу розфасованих у пакуночки порошкоподібних речовин, які нині досліджують експерти.

Чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Триває досудове розслідування, яке провадить слідчий відділ Володимир-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області.

Зауважимо, що санкцією ч.2 ст. 307 Кримінального кодексу України за вчинення такого злочину передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Волинської області